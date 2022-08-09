Российские оккупанты проводят наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях: утренняя сводка Генштаба

Начались 167 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг пытается артиллерийским огнем вытеснить подразделения ВСУ из занятых рубежей.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 9 августа.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Они проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений наших войск и недопущения их перебрасывания на другие направления.
Враг осуществил обстрелы наших позиций по ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Вел воздушную разведку возле Гая и Шалыгиного.
На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления украинских воинов, враг пытается обнаружить построение системы обороны наших войск.
На Харьковском направлении оккупанты произвели огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Старый Салтов, Базалеевка, Короб и Чеполь. Вел воздушную разведку БПЛА.
Нанес авиационный удар вблизи Верхнего Салтова.
На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.
На Донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить подразделения ВСУ из занятых рубежей.
На Краматорском направлении противник совершал обстрелы возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.
На Бахмутском зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. У последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник задействовал авиацию.
Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцева.
На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка.
Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. Авиаудары зафиксированы у Великой Новоселки, Щербаков и Новоселка.
Наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времивки.
На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Активно применяет армейскую авиацию. В целях сковывания наших войск произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Княжевка.
Нанес авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного.
Вел воздушную разведку БпЛА в районах Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского и Николаевки.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Напомним, что на юге Украины задержали сборщиков информации о расположении стратегических объектов
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