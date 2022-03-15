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Российские оккупанты проводят обыски в селе на Херсонщине: открыто производство

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Оккупанты удерживают главу сельсовета.

Российские оккупанты проводят незаконные обыски в селе Чулаковка Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Следствие установило, что военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации незаконно проводят обыски во дворах жителей Чулаковской сельской территориальной общины. Кроме того, оккупанты удерживают главу сельсовета.

Как сообщалось, путинское воинство в Украине не только убивает, похищает и истязает гражданских, но и повсюду прибегает к грабежу и мародерству. Российские оккупанты, даже понимая, что живыми домой вряд ли вернутся, все равно спешат разворовать имущество украинцев в их разрушенных домах. Да еще хвастаются этим в разговорах с родственниками.

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