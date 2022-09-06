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Российские оккупанты "прячутся" от ВСУ в детсадах и храмах - Генштаб

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Российские оккупанты "прячутся" от ВСУ в детсадах и храмах - Генштаб

Фото: Associated Press

Российские оккупанты пытаются скрываться от украинской артиллерии в детских учреждениях.

Также они размещаются в храмах.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Враг продолжает совершать противоправные действия и размещает личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области, как полевой госпиталь", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассказал, что в странские защитники уничтожили вражеский состав, где хранились ракеты, которыми бомбили Харьков.

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