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Российские оккупанты пытаются идти на штурм возле Опытного на Авдеевском направлении — Генштаб

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Российские оккупанты пытаются идти на штурм возле Опытного на Авдеевском направлении — Генштаб

Фото: Associated Press

В Донецкой области на Авдеевском направлении продолжаются активные бои.

Российские оккупанты принялись штурмовать поселок Опытное Ясиноватского района.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении русские оккупанты из танков и артиллерии различных типов обстреляли территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опросного и Невельского.

"Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вел воздушную разведку БпЛА возле Красногоровки и Опытного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются", — сообщили в Генштабе.

Напомним, российские летчики готовятся "сдать" командование в международный трибунал.

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