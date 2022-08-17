Российские оккупанты пытаются идти на штурм возле Опытного на Авдеевском направлении — Генштаб

В Донецкой области на Авдеевском направлении продолжаются активные бои.
Российские оккупанты принялись штурмовать поселок Опытное Ясиноватского района.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Авдеевском направлении русские оккупанты из танков и артиллерии различных типов обстреляли территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опросного и Невельского.
"Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вел воздушную разведку БпЛА возле Красногоровки и Опытного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются", — сообщили в Генштабе.
Напомним, российские летчики готовятся "сдать" командование в международный трибунал.
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