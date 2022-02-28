Российские оккупанты пытаются организовать нападение на Николаев

Враг совершил перегруппировку.

Российские оккупационные войска пытаются организовать наступление на Николаев.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что на Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на Николаев.

Кроме того, российские оккупанты не оставляют попыток подорвать морской десант в районе Мариуполя, который уже несколько дней является одной из более горячих точек в Донецкой области.

"Вооруженные Силы Украины ведут оборону рубежей", — подчеркнули в штабе.