Российские оккупанты пытаются прорваться на направлении Донецк – Пески и Авдеевки: бои продолжаются

В Донецкой области российские оккупанты попытались наступать в направлении Песков.
Также оккупанты минувшие сутки попытались наступать в направлении Авдеевки.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.
"Противник пытается восстановить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Враг вел наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Успеха не имел, понес потери и отошел ", — говорится в сообщении.
Напомним, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, в случае катастрофы на ЗАЭС эвакуируют жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.
Читайте также:
- Радиация поразит миллион людей: эксперт предупредила о последствиях крушения на ЗАЭС и призвала вывезти детей
- Ситуация на фронтах: эксперты заговорили о возможном наступлении на Николаев и обстрелы Сумщины и Запорожья
- "Это не мы проводим": у Путина открестились от "референдумов" на Запорожье и Херсонщине