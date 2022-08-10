Российские оккупанты пытаются прорваться на направлении Донецк – Пески и Авдеевки: бои продолжаются

В Донецкой области российские оккупанты попытались наступать в направлении Песков.

Также оккупанты минувшие сутки попытались наступать в направлении Авдеевки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.

"Противник пытается восстановить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Враг вел наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Успеха не имел, понес потери и отошел ", — говорится в сообщении.

Напомним, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, в случае катастрофы на ЗАЭС эвакуируют жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.