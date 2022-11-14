Российские оккупанты ради развлечения устроили казнь краснокнижных хомячков на Херсонщине

Российские захватчики еще раз доказали свою низменную натуру.

Российские оккупанты в Херсонской области убили занесенных в Красную книгу Украины животных. Животных задушили веревками, повесив на кустах.

Об этом сообщает UA Animals.

Так, на одной из позиций оккупантов, с которой их выбили ВСУ, украинские бойцы нашли убитых грызунов.

"Серые хомяки — грызуны из Красной книги Украины. До войны они охранялись и оберегались. Это — оставленная позиция в степи Херсонщины. Что россияне сделали с грызунами, среди которых редкий серый краснокнижный хомяк — можно увидеть на фото", — сообщили зоозащитники UA Animals.

На фото видно, что грызунов изловили и повесили на ветках за хвосты и шею. В результате таких издевательств животные погибли.

Напомним, что ранее из Херсона директор Крымского зоопарка "эвакуировал" в Крым семью енотов, волков, ламу, осла и других животных.

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