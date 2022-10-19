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Российские оккупанты ракетами атаковали объект критической инфраструктуры на Запорожье

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Российские оккупанты ракетами атаковали объект критической инфраструктуры на Запорожье

В Запорожской области российские оккупанты ракетами С300 попали в объект критической инфраструктуры.

Сегодня ночью, 19 октября, россияне ракетами атаковали Запорожскую область. Целена в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С300. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", — написал Старух.

Напомним, сегодня ночью россияне также атаковали объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Без света остался микрорайон Ингулец и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах. Никопольский район российские оккупационные обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
485
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