Российские оккупанты ракетами атаковали объект критической инфраструктуры на Запорожье

Сегодня ночью, 19 октября, россияне ракетами атаковали Запорожскую область. Целена в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С300. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", — написал Старух.

Напомним, сегодня ночью россияне также атаковали объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Без света остался микрорайон Ингулец и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах. Никопольский район российские оккупационные обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

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