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Российские оккупанты ракетами обстреляли Харьков: повреждена критическая инфраструктура, есть жертвы

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Российские оккупанты ракетами обстреляли Харьков: повреждена критическая инфраструктура, есть жертвы

Фото: Associated Press

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Харьков получил ракетный удар. Российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"После полуночи 1 ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно пострадавших нет. В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия. К сожалению, погибла 46-летняя женщина", — сообщил председатель ОВА.

Он добавил, что на местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов.

Напомним, что нанесенный военным вторжением РФ экологический ущерб оценивается суммой примерно в 36 млрд евро, а под угрозой находятся миллионы гектаров природных заповедников.

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