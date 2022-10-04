Российские оккупанты ракетами обстреляли Харьков: повреждена критическая инфраструктура, есть жертвы

Харьков получил ракетный удар. Российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"После полуночи 1 ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно пострадавших нет. В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия. К сожалению, погибла 46-летняя женщина", — сообщил председатель ОВА.

Он добавил, что на местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов.

Напомним, что нанесенный военным вторжением РФ экологический ущерб оценивается суммой примерно в 36 млрд евро, а под угрозой находятся миллионы гектаров природных заповедников.