Российские оккупанты ракетами обстреляли пограничников в Запорожской области: есть потери

Российские оккупанты ракетами обстреляли пограничников в Запорожской области: есть потери

Пострадали пограничники Приморского Посада.

Российские оккупанты осуществили ракетные обстрелы пограничного отряда в Приморском Посаде. В результате погибли и ранены.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В 4.25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые", — сообщают в ведомстве.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

.

#StopRussia