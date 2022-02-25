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Российские оккупанты ракетой обстреляли аэропорт в Ровно: городской голова о ситуации в городе

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Российские оккупанты ракетой обстреляли аэропорт в Ровно: городской голова о ситуации в городе

Фото: Международный аэропорт Ровно

Раненых из-за обстрела кафиров нет.

Российские оккупанты в пятницу, 25 февраля, обстреляли аэропорт в Ровно. Они ракетой нанесли удар.

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третяк.

"Только что по территории Ровенского аэропорта произошло попадание ракетного удара! Лишь один, а не как пишут несколько. Серьезных повреждений не нанесено. Раненых нет", — написал Александр Третяк.

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