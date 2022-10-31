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Российские оккупанты раскурочивают вышки мобильной связи на Херсонщине и тянут их на Донетчину

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Российские оккупанты раскурочивают вышки мобильной связи на Херсонщине и тянут их на Донетчину

Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=739178313

Российские воры продолжают разворовывать имущество украинцев.

В Херсонской области российские оккупанты принялись разбирать вышки мобильной связи. Далее их перевозят в Донецкую область.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На временно занятой территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для отладки и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи", — сообщают в генштабе.

Напомним, что в Херсоне российские кафиры демонтировали и вывезли памятники Ушакову и Суворову, а затем также "эвакуировали" памятник Потемкину и украли и вывезли его останки.

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области российские войска отводят глубже в оборону элитные подразделения, а на "нули" оставляют тех, кого не жалко. Также оккупанты переодеваются в гражданское и готовятся к уличным боям с ВСУ.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2377
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