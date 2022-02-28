Российские оккупанты расстреляли аптеку и автомобили в Горенке

Враги продолжают уничтожать все на своем пути.

Сегодня, 28 февраля, российские оккупанты обстреляли село Горенко Киевской области. Местный житель снял последствия обстрела на одной из улиц населенного пункта – расстрелянную аптеку и автомобили.

Мужчина призвал людей сидеть в укрытиях.

"Все сидите дома. Разбиты машины", — сказал он на видео.