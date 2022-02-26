Российские оккупанты расстреляли авто журналиста Дилербека Шакирова

Это – гражданский журналист.

У Херсона российская армия расстреляла автомобиль журналиста Дилербека Шакирова.

Об этом сообщила генпрокур Ирина Венедиктова.

Авто журналиста расстреляли в районе села Зеленовка близ Херсона. По словам главы Офиса генпрокурора, внесены сведения в ЕРДР по статье №438 УК Украины.

"Российские оккупанты из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича", — сообщила она.

Это — гражданский журналист информационного еженедельника "Вокруг тебя".

Как сообщалось, в Чернигове погиб работник прокуратуры области Дмитрий Розенко. Мужчина получил осколочное ранение.