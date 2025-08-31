Российские оккупанты расстреляли из автоматов гражданского на покровском направлении

Российские военные / © Associated Press

Донецкая областная прокуратура сообщила об очередном военном преступлении армии РФ против гражданского населения на временно оккупированной территории.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Telegram.

По данным следствия, 28 августа 2025 года в поселке Новоэкономичное Покровского района военный ВС РФ спрятался за гаражом частного домовладения. Увидев во дворе мужчину, он произвел прицельный выстрел из автоматического оружия, в результате чего гражданский погиб на месте.

Сведения по факту умышленного убийства гражданского лица внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Сейчас проводятся неотложные следственные и розыскные действия для установления личности погибшего и идентификации российского военнослужащего, причастного к этому преступлению.

© Донецкая областная прокуратура

Напомним, ранее мы писали о том, что в Курской области на глазах у детей военнослужащий РФ расстрелял их родителей. Причины нападения остаются неизвестными.