Российские оккупанты расстреляли супругов из Высокополья Херсонской области

Оккупанты государства-террористки России расстреляли на Херсонщине супругов.

Российские военнослужащие расстреляли Светлану и Сергея Ланевичей из Высокополья 1 июня на их дворе.

Об этом сообщил местный активист Юрий Самохвалов в Facebook-сообществе Высокопольское общество.

1 июня утром в Высокополье военные РФ расстреляли гражданских, мужа и жену. В собственном дворе. население состоялось захоронение убитых", – написал Самохвалов.

Сергей Ланевич был начальником управления труда и социальной защиты населения Высокопольской районной госадминистрации.

Фото: Любовь Томилина/Facebook

Как сообщалось, начались 99 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россия продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. На Донбассе ВСУ отразили 14 вражеских атак. Подробно о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро 2 июня.

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