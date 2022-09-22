Российские оккупанты разбили рефрижераторы с телами своих воинов в Харькове

Они попали в железнодорожный вокзал. Удар пришелся на вагоны-рефрижераторы с телами убитых россиян, который ждал отправления.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"Оккупанты уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что объявление Путиным в Российской Федерации частичной мобилизации и планы по незаконной аннексии части Украины является фактическим признанием того, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине проваливается.

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