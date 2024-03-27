Российские оккупанты разбрасывают опасные "мячики", которые могут привлечь внимание детей: фото

Авиабомбы, применяемые РФ в приграничных районах Украины, разлетаются на обширной территории и не всегда детонируют.

Российские оккупанты для дистанционного минирования приграничных украинских территорий применяют шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0.5, похожие на небольшие мячики серебристого цвета.

Как сообщает ГСЧС, эти опасные шарики могут привлекать внимание детей.

"Такие авиабомбы применяет РФ в приграничных районах Украины. Одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая”, — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Спасатели ГСЧС сообщают, что эти опасные мячики имеют большую зону поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться, хотя сейсмического датчика не имеют.

“Нам всем нужно быть очень внимательными. Ни в коем случае нельзя приближаться и прикасаться к взрывоопасным предметам. Сразу сообщайте о таких находках по номеру 101. Сверхопасную работу – обезвреживание ВОП – выполняют только саперы”, — напомнили в службе.

Напомним, ранее украинские военные на одной из заброшенных российских позиций обнаружили минометные мины производства Китая. Речь идет о 60-мм достаточно легко идентифицируемых боеприпасах, как осколочно-фугасные M-83A.

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