Российские оккупанты разместили на ЗАЭС военную технику и взрывчатку: подробности

Представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ОП «Запорожская АЭС».

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в социальных сетях.

Напомним, что в конце июля 2022 года российские военные разместили в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку.

В начале августа 2022 года получена информация о размещении военной техники также и в машинном зале энергоблока №2 ЗАЭС.

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Также в Госатомрегулирование по неофициальным каналам поступает информация о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ОП «Запорожская АЭС», в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

«Новые преступные действия российских оккупантов – очередной шаг, который наносит значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, находящихся на промышленной площадке Запорожской АЭС. Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов», — говорится в сообщении.

«В очередной раз подчеркиваем, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, последствия ощутит не только Украина – они будут трансграничным характером», — уверяют в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины

«Ядерный терроризм, к которому прибегает Российская Федерация, недопустимо в цивилизованном мире. Призываем международное сообщество к консолидированному и решительному ответу на действия страны-агрессора, применение жестких санкций к предприятиям атомной отрасли РФ и аффилированных с ними лиц. Подчеркиваем, что РФ должна быть лишена всех прав и привилегий в МАГАТЭ и других международных институциях в сфере использования ядерной энергии», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на ЗАЭС есть угроза отключения от последней резервной линии. Последняя резервная линия электропередач 330 киловольтов (кВ) на Запорожской АЭС была повреждена с 1 марта.

Генштабе ВСУ сообщали, что во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. В Генштабе предостерегают, что все это может привести к непредсказуемым последствиям.

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