"Не знаю, как я это все пережила": российские оккупанты разрушили дом племянницы Марии Примаченко

Вражеский снаряд разрушил жилой дом племянницы известной художницы. Теперь она живет в сарае.

Это село Болотня в Киевской области. Все 38 дней оно находилось под российской оккупацией. Но чудом почти все дома уцелели. Кроме одного. Дом 79-летней Анны Марчук. Она - племянница известной художницы Марии Примаченко, которая тоже родом из этого села. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

"Я помню, как в детстве она за нами смотрела. Она еще была и швеей. Она меня обшивала даже. Такие платья она мне шила, что завидовала мне вся Болотня", — рассказывает Анна.

Женщина самостоятельно в 80-х строила этот дом.

"5 лет строилась. Жила там у родителей, а потом уже здесь. Я, когда строили этот дом, то час в сутки отдыхала", — призналась Марчук.

24 февраля 2022 года встретила здесь же в этом доме. Несмотря на обстрелы, выезжать из села категорически отказалась. С 25 февраля село Болотня захватили россияне. Продолжались бои. Ракеты летали над домом племянницы Примаченко.

И на второй день полномасштабного вторжения российский снаряд попал в дом Анны. Как раз в начале декабря дети сделали ремонт.

47-летняя дочь Анны — Виктория — выросла в этом доме и каждые выходные наведывалась к маме. Вспоминает тот же ремонт.

"Свет прекрасный в кухне. Утепленный пол. Плитка. Все было сделано. Мужа зарплата, моя зарплата. Сын помогал. Собрали, что-то купили, какой-то материал и отложили. Мы распланировали, например, одну комнату. Собрали – сделали", — рассказывает Виктория.

Уцелела только ванная.

А с 25 февраля и по сей день пани Анна живет в маленьком сарае. Здесь старенький диван, из средств связи – радио, которое принес сосед. Именно оно помогает до сих пор слышать все, что происходит в стране.

У Анны не работал мобильный телефон, она не могла связаться с родными.

"Я не знаю, как я это все пережила", — говорит Анна.

Сейчас средств, чтобы все восстановить, нет. Но есть волонтеры, которые согласились приехать к Анне и оценить масштабы беды.

"Здесь ситуация довольно неплохая. Все стены уцелели. Нет трещин", — говорит волонтер.

Чтобы восстановить дом бабушки Анны, нужны сотни тысяч гривен. Благотворительный фонд имени Михаила Василевского собирает средства для Анны Марчук. Вы тоже можете приобщиться к сбору денег.

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