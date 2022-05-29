Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты с территории РФ обстреляли населенные пункты Сумщины и Черниговщины

Дата публикации
Просмотры
71
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты с территории РФ обстреляли населенные пункты Сумщины и Черниговщины

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Враг сегодня после обеда обстрелял с территории РФ населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Зафиксировано 12 взрывов.

Об этом информирует оперативное командование "Північ".

"Около 12:43 зафиксировано 7 взрывов в районе Семеновки. Потерь среди личного состава и техники нет. В 13:00-13:12 наблюдатели зафиксировали 5 взрывов (приходов, предварительно миномет), в районе Бачевска. Потерь среди личного состава и техники нет ", — сообщают в ОК "Північ".

Напомним, что жители уничтоженного села в Николаевской области рассказывают о постоянных "прилетах".

Читайте также:

Следующая публикация