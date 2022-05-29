Российские оккупанты с территории РФ обстреляли населенные пункты Сумщины и Черниговщины

Российские оккупанты с территории РФ обстреляли населенные пункты Сумщины и Черниговщины

Враг сегодня после обеда обстрелял с территории РФ населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Зафиксировано 12 взрывов.

Об этом информирует оперативное командование "Північ".

"Около 12:43 зафиксировано 7 взрывов в районе Семеновки. Потерь среди личного состава и техники нет. В 13:00-13:12 наблюдатели зафиксировали 5 взрывов (приходов, предварительно миномет), в районе Бачевска. Потерь среди личного состава и техники нет ", — сообщают в ОК "Північ".

Напомним, что жители уничтоженного села в Николаевской области рассказывают о постоянных "прилетах".

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