Российские оккупанты штурмуют в Донецкой и Николаевской областях: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Противник продолжает сосредотачиваться на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Екатериновки и Ободов Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Криничного и Пришиба.

На Славянском направлении противник продолжил огненное влияние возле Дибровного, Мазановки и Долины.

Пытался вести наступление в направлениях Довгенькое — Дибровно, Бражковка — Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник нанес огненное поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледарь, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледарь, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак – Опросное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении оккупанты производили огненное поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка — Времовка, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потёмкино, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоо.

Нанес авиационных ударов вблизи Заречного, Белого Криницы и Андреевки.

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.

Противник испытывает острый дефицит обученного и мотивированного пополнения для подразделений, систематически терпящих потери.

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) впервые отреагировал на сообщение о своем якобы визите на оккупированную территорию Украины – в Крым, а затем в Херсонскую область.

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