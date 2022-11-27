Российские оккупанты скрыто ввели очередную волну мобилизации в РФ и ОРДЛО

Российские оккупанты продолжают мобилизовывать жителей оккупированных территорий для ведения войны против Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, в российской федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению, с 10 декабря текущего года, очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Напомним, что встреча Путина с "матерями мобилизованных" — сигнал больших проблем с мобилизацией и может означать новую волну призыва. Так считает советник Офиса президента Алексей Арестович. Перед новой волной призыва в РФ Путин хотел продемонстрировать, что с предыдущей вроде бы все хорошо.

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