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Российские оккупанты скрыто ввели очередную волну мобилизации в РФ и ОРДЛО

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1607
Время на прочтение
1 мин
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Российские оккупанты скрыто ввели очередную волну мобилизации в РФ и ОРДЛО

Фото: Associated Press

Жителей временно оккупированных территорий Украины скрыто мобилизуют в ряды ВС РФ.

Российские оккупанты продолжают мобилизовывать жителей оккупированных территорий для ведения войны против Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, в российской федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению, с 10 декабря текущего года, очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Напомним, что встреча Путина с "матерями мобилизованных" — сигнал больших проблем с мобилизацией и может означать новую волну призыва. Так считает советник Офиса президента Алексей Арестович. Перед новой волной призыва в РФ Путин хотел продемонстрировать, что с предыдущей вроде бы все хорошо.

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Дата публикации
Просмотры
1607
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