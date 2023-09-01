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Российские оккупанты снова обстреляли Херсон: есть погибший

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Российские оккупанты снова обстреляли Херсон: есть погибший

Погибший в результате обстрела Херсона/Фото Херсонской областной прокуратуры

Правоохранители начали соответствующее производство.

Так, 1 сентября около 12:50 оккупанты обстреляли город Херсон. Предварительно, враг бил из минометов.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Что известно

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Оккупанты попали по частному дому, в результате чего пострадал мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Данные о травмированных уточняются. На месте обстрела работают правоохранители и документируют последствия очередного военного преступления, совершенного представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, 28 августа российские войска обстреляли жилые кварталы и детсады в Херсонской области. Они убили одного человека и ранили еще четверых.

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Дата публикации
Просмотры
283
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