Российские оккупанты снова обстреляли жилые дома в Харькове: последствия

Российские оккупанты снова обстреляли жилые дома в Харькове: последствия

Продолжаются поиски людей.

3 марта около 15:40 в микрорайоне Северная Салтовка г. Харьков, в результате обстрелов многоэтажных жилых домов в районе произошло разрушение зданий и сооружений.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 17:15 от ГСЧС на поиски, спасение людей и тушение возгораний привлечено 70 человек и 20 ед. техники.