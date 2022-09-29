Российские оккупанты, совершавшие зверства на Харьковщине, изнасиловали своих сослуживцев (документ)

Во время пребывания на Харьковщине были изнасилованы 4 российских военнослужащих.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный телеграмм-каналом "Досье шпиона".

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Обращение по поводу изнасилования поступило от одной из матерей жертв в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

Инцидент произошел в подразделении 423 мсп 4 тд 1-й танковой армии ВС РФ. Мать одного из военнослужащих написала письмо президенту РФ, в котором сообщает, что ее сына и два его сослуживца изнасиловали их же товарищи по оружию. На момент совершения преступления, по словам женщины, насильники находились в состоянии наркотического опьянения и угрожали своим жертвам оружием.

Женщина просит президента разобраться в ситуации, поскольку командование полка предпочло замолчать о случившемся.

Подразделение, о котором идет речь, было выведено с территории Харьковской области и сейчас находится на территории Брянской области.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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