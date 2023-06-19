Российские оккупанты совершили 33 обстрела пограничной зоны: есть погибшие и раненые, в том числе — ребенок

Стала известна ситуация на пограничии по состоянию на 21.00 18 июня 2023 года.

В течение для россияне совершили 33 обстрела приграничья.

Об этом сообщает Сумская областная государственная военная администрация в социальных сетях.

Зафиксировано 223 взрыва. Обстрелы подверглись обстрелам Николаевская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Глуховская, Новослободская, Великописаревская громады.

Середино-будская громада: был артиллерийский обстрел (6 взрывов), обстрел из миномета (5 взрывов), гранатомета АГС (3 взрыва) и РСЗО (12 взрывов).

Великописаревская громада: совершены артиллерийские обстрелы (20 взрывов) В результате одного из артобстрелов ранения получили 2 гражданских лица (женщины), один с диагнозом осколочное ранение плеча доставлен в медицинское учреждение, второй оказана медицинская помощь на месте. Также в результате обстрела повреждены два частных жилых домовладения. Также повреждено частное жилищное домовладение. Также были обстрелы из минометов (7 взрывов) и гранатомета АГС (15 взрывов).

Юношеское общество: артиллерийский обстрел (8 взрывов).

Белопольская громада: россияне били из артиллерии (22 взрыва). В результате одного артобстрела повреждены многоквартирный жилой дом и хозяйственное помещение, 1 автомобиль и телебашня. В результате еще одного артобстрела погибли 2 гражданских лица (взрослый человек и ребенок (отец и сын). Поврежден многоквартирный жилой дом и три магазина, хлебный киоск.

Также были минометные обстрелы – 26 взрывов.

Ворожбянская громада: был артиллерийский обстрел (11 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены два многоквартирных жилых дома.

Краснопольская громада: совершен минометный обстрел (20 взрывов).

Хотинская громада: 12 мин сбросил враг на территорию общины.

Миропольская громада: со вражеского БпЛА произведен сброс гранат Ф-1 (3 взрыва).

Николаевская громада: был минометный обстрел (10 взрывов).

Глуховская громада: россияне совершили минометный обстрел (13 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждена трансформаторная подстанция и помещение цеха одного из предприятий. В результате еще одного обстрела повреждены два многоквартирных жилых дома, гараж, газовая труба бытового газоснабжения, ЛЭП, автомобиль. Также был обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов).

Напомним, что в День отца в Сумской области в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.