Российские оккупанты так "выгребают" от украинских военных, что называют эту войну адом для себя — СБУ о перехваченных разговорах

Российские оккупанты так "выгребают" от украинских военных, что называют эту войну адом для себя — СБУ о перехваченных разговорах

На пленках спецслужбы слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не упоминают.

Российские оккупанты так "выгребают" от украинских военных, что называют эту войну адом для себя.

Об этом сообщает СБУ на основе перехваченных разговоров захватчиков.

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"В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бьем", - рассказывает оккупант в телефонном разговоре своей знакомой.

На перехваченных пленках СБУ слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не вспоминают: "Обо мне здесь совсем забыли, вообще. Они недели две все думали, что мы уже погибли".

Сейчас оккупанты ждут ротации: чтобы по приезду в РФ сразу написать заявление на увольнение.

"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", — резюмирует захватчик.

"Если" — верное уточнение… Но даже если оккупант вернется живым, его преступления задокументированы и правосудие будет его ждать! Украина обязательно победит, а враг будет отвечать за содеянное", — отметили в спецслужбе.

Напомним, Россия планировала резню и террор в Буче: немецкая разведка перехватила разговоры убийц.

Как сообщалось, Россия может снова напасть на Киев. Бригадный генерал Александр Грузевич рассказал, готова ли Украина к сопротивлению.

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