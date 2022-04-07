Российские оккупанты так "выгребают" от украинских военных, что называют эту войну адом для себя — СБУ о перехваченных разговорах

На пленках спецслужбы слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не упоминают.
Российские оккупанты так "выгребают" от украинских военных, что называют эту войну адом для себя.
Об этом сообщает СБУ на основе перехваченных разговоров захватчиков.
"В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бьем", - рассказывает оккупант в телефонном разговоре своей знакомой.
На перехваченных пленках СБУ слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не вспоминают: "Обо мне здесь совсем забыли, вообще. Они недели две все думали, что мы уже погибли".
Сейчас оккупанты ждут ротации: чтобы по приезду в РФ сразу написать заявление на увольнение.
"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", — резюмирует захватчик.
"Если" — верное уточнение… Но даже если оккупант вернется живым, его преступления задокументированы и правосудие будет его ждать! Украина обязательно победит, а враг будет отвечать за содеянное", — отметили в спецслужбе.
Напомним, Россия планировала резню и террор в Буче: немецкая разведка перехватила разговоры убийц.
Как сообщалось, Россия может снова напасть на Киев. Бригадный генерал Александр Грузевич рассказал, готова ли Украина к сопротивлению.
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