Российские оккупанты ударили по Чернобаевке: что известно о последствиях

Целью неприятеля остаются мирные жители.
Оккупационные войска в четверг, 23 ноября, ударили по Чернобаевке в Херсонской области. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По предварительным данным, враг гнал по населенному пункту кассетными боеприпасами.
В результате атаки погибли 3 человека. По данным МВД, по состоянию на 15 часов количество раненых возросло до пяти человек.
Напомним, в ночь на 23 ноября армия РФ нанесла удар по жилым кварталам Херсона. К сожалению, пострадал мужчина.
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