Российские оккупанты ударили по Чернобаевке: что известно о последствиях

Оккупационные войска в четверг, 23 ноября, ударили по Чернобаевке в Херсонской области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Обстрел Чернобаевки 23 ноября

По предварительным данным, враг гнал по населенному пункту кассетными боеприпасами.

Обстрел Чернобаевки 23 ноября / Фото: Telegram / Андрей Ермак

В результате атаки погибли 3 человека. По данным МВД, по состоянию на 15 часов количество раненых возросло до пяти человек.

Обстрел Чернобаевки 23 ноября

Напомним, в ночь на 23 ноября армия РФ нанесла удар по жилым кварталам Херсона. К сожалению, пострадал мужчина.

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