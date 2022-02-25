Российские оккупанты ударили по воинской части в Винницкой области: есть раненые

Российские оккупанты ударили по воинской части в Винницкой области: есть раненые

Оккупанты запустили ракету.

В Винницкой области российские войска нанесли ракетный удар по воинской части (эскадрилье) под Калиновкой, в результате чего три человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Калиновской общины в пятницу, 25 февраля.

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"На территории воинской части 2269 К (эскадрилья), дислоцирующейся за Калиновкой, раздался взрыв. Как сообщил с места происшествия калиновский городской голова Василий Полищук, по расположению воинской части российские наемники запустили одну ракету", – говорится в сообщении.

"Есть трое раненых, которых срочно госпитализировали в районную больницу и оказывают медицинскую помощь", – добавили в пресс-службе.

В горсовете уверяют, что угрозы для мирного населения нет и призывают сохранять спокойствие и не паниковать.