Российские оккупанты ударили ракетами по Сумщине: что известно

Детали "прилетов" пока неизвестны.
Во вторник, 31 декабря, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады в Сумской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
"Сегодня, 31 декабря враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады. Последствия атаки россиян уточняются", — говорится в сообщении.
Впоследствии в ОВА добавили, что ночью и утром россияне совершили шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы подверглись Шосткинской и Свеской громад.
Как сообщалось, утром 31 декабря в Киеве раздавались мощные взрывы. Местные власти информировали о работе противовоздушной обороны.
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