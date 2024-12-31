Российские оккупанты ударили ракетами по Сумщине: что известно

Во вторник, 31 декабря, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады в Сумской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 31 декабря враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады. Последствия атаки россиян уточняются", — говорится в сообщении.

Впоследствии в ОВА добавили, что ночью и утром россияне совершили шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы подверглись Шосткинской и Свеской громад.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Киеве раздавались мощные взрывы. Местные власти информировали о работе противовоздушной обороны.

Читайте также:

Украинцы испытывают новую ракету, которая достанет до Москвы! Что стало известно журналистам?