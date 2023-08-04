Российские оккупанты угрожают репрессиями персонала Запорожской АЭС

Российские оккупанты угрожают репрессиями персонала временно захваченной Запорожской атомной электростанции, если они не будут оформлять паспорта страны-агрессора России.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 4 августа.

"Во временно захваченном российскими войсками Энергодаре для продолжения работы на Запорожской АЭС оккупанты заставляют персонал станции оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями", — говорится в сводке.

Отмечается, что в городе оккупационные войска регулярно проводят обыски местных жителей как на улицах, так и в домах. У людей проверяют паспорта и мобильные телефоны.

"Если паспорт гражданина оказывается украинским, то документ уничтожают и заставляют оформлять паспорт России", – отмечается в сводке.

Оккупанты заставляют украинских граждан менять другие документы: водительские права, бумаги на движимое и недвижимое имущество.

Как сообщалось, оккупанты придумывают новые методы принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях Украины. В частности, они запугивают людей и предлагают деньги. Отмечается, что случаи известны и в Донецкой области, и в Запорожье.

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