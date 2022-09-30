Российские оккупанты угрожают выселением жителям Херсонщины, не получившим паспорта РФ — Генштаб

На оккупированных территориях местных жителей вынуждают получать паспорта РФ. Им даже угрожают выселением из своих домов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Также читайте С паспортом и личными вещами: в оккупированном Мариуполе местных вызывают в военкоматы

"В городе Мариуполь, учителям учебных заведений угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский, другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт при получении российского. В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов РФ до 1 октября, жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

Напомним, что Молдова может лишить гражданства людей, которые будут участвовать в войне на стороне России против Украины после призыва, поскольку у них также есть российские паспорта.

Читайте также: