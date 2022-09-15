Российские оккупанты укрепляют оборону в Донецкой области и жалуются на отсутствие боеприпасов

Российские оккупанты накивали пятками с Харьковщины и решили укрепить оборону на Донетчине.

Также они перемещают в регион дополнительные резервы.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"С целью удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях — перемещает резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления. В то же время, из-за нарушений Силами обороны логистического обеспечение кафиров, подразделения вооруженных сил РФ, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии", — говорится в сообщении.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины сообщило о начале работ по восстановлению разрушенных дорог и отладке переправ в деоккупированных населенных пунктах Харьковской области.

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