Российские оккупанты усилили проверки украинцев во временно оккупированном Энергодаре

Оккупанты усилили проверки украинцев во временно оккупированном Энергодаре, призываем быть осторожными.

В Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Также проверяют наличие российского паспорта.

Также враг избирательно производит обыски квартир, ведь ищут "диверсантов". В квартирах проверяют гаджеты и даже ищут "экстремистскую литературу". Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", которую россияне ожидают на этом участке фронта.

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Напомним, что ранее в Украину вернули заместителя мэра Энергодара, похищенного оккупантами. Он пробыл в плену 333 дня.

Добавим, что в Энергодаре кафиры все больше похищают работников ЗАЭС.