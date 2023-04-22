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Российские оккупанты усилили проверки украинцев во временно оккупированном Энергодаре

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
1 мин
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Российские оккупанты усилили проверки украинцев во временно оккупированном Энергодаре

Враг ищет "диверсантов" в Энергодаре / Фото: Associated Press

Оккупанты усилили проверки украинцев во временно оккупированном Энергодаре, призываем быть осторожными.

В Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Также проверяют наличие российского паспорта.

Также враг избирательно производит обыски квартир, ведь ищут "диверсантов". В квартирах проверяют гаджеты и даже ищут "экстремистскую литературу". Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", которую россияне ожидают на этом участке фронта.

Напомним, что ранее в Украину вернули заместителя мэра Энергодара, похищенного оккупантами. Он пробыл в плену 333 дня.

Добавим, что в Энергодаре кафиры все больше похищают работников ЗАЭС.

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Дата публикации
Просмотры
68
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