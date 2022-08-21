Российские оккупанты усиливают группировку на юге и формируют 50 нацбатальонов — военный эксперт

Из-за этого усилили атаки по другим направлениям.

Об этом в эфире телеканала Freedom сказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его мнению, оккупанты будут усиливать группировки на юге и отвлекать внимание ВСУ от Крыма по другим направлениям.

"Я думаю, что они будут усиливать группировки. Кстати, я думаю, что усиление на Харьковском направлении — это может быть отвлекающий маневр, для того чтобы мы обратили внимание туда и занялись Харьковским направлением. Они якобы создают угрозу Харькову, но сил протиснуть нашу оборону у них нет", - сказал эксперт.

Олег Жданов также добавил, что россияне формируют 50 национальных добровольческих батальонов, но срок формирования этих батальонов пока не определен, хотя раньше он был определен до середины августа.

"Я думаю, они будут пытаться отвлечь внимание от Крыма любым способом", — резюмировал эксперт.

Как сообщалось, Жданов озвучил три варианта, ожидающих армию Путина в Херсоне.

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