Российские оккупанты уже потеряли треть своего состава: СНБО

Численность русского войска во время вторжения 24 февраля насчитывала 145 тысяч человек.

Российские оккупанты уже потеряли треть своего состава на территории Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



По словам главы правления Центра оборонных стратегий Андрея Загороднюка, численность российского войска во время вторжения 24 февраля насчитывала 145 тыс.



Кроме того, Загороднюк добавил, что, по данным спутниковой разведки США, на 5 марта противник ввел в операцию на территории Украины уже 95% имеющихся сил, то есть до 110 тысяч человек наземных и 35 тысяч полицейских сил (ОМОН, СОБР, Росгвардия).



За 11 дней Украина обезвредила до 46 тысяч российских военных: это были убиты, ранены и взяты в плен.



"Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Вместе победим! Слава Украине!", — говорят в СНБО.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.