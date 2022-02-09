Российские оккупанты в аннексированном Крыму уничтожают достопримечательность: Денисова сделала заявление (фото)

Россия насильственными способами навязывает в оккупированном Крыму свою культурную политику.

В незаконно аннексированном Крыму после так называемых "реставрационных работ" оккупантов один из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае, который является культурным наследием украинского полуострова, дал трещину. Уполномоченная по правам человека Украины призвала секретариат ЮНЕСКО отреагировать на факт нарушения международного гуманитарного права РФ на временно оккупированных территориях Крыма.

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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"Большая трещина появилась на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае во время проведения так называемой "реставрации". Эта достопримечательность включена в Предварительный список для внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — отметила Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен подчеркнула, что страна-оккупант и дальше грубо нарушает международное право путем уничтожения культурного наследия коренного населения Крыма. Она напомнила, что Россия насильственно методами навязывает в оккупированном Крыму свою культурную политику и лишает коренное население культурного права, самобытности и традиций.

"В частности, в нарушение Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта Россия насильственными методами навязывает свою культурную политику на территории временно оккупированного Крыма, лишая коренное население культурного права, самобытности и традиций. Обращаюсь в секретариат ЮНЕСКО с просьбой немедленно отреагировать на факт нарушения РФ международного гуманитарного права на ТОТ Крыма", — подытожила она.

Напомним, в аннексированном Крыму российские силовики утром 9 февраля провели обыски в домах четырех крымских татар.

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