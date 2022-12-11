Российские оккупанты в Крыму роют на пляжах окопы

В оккупированном Крыму готовятся к встрече ВСУ.

Во временно оккупированном Крыму напряжена обстановка. Российские захватчики готовятся к приходу ВСУ и даже принялись окапываться на пляжах.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В Крыму готовятся "встречать" ВСУ. С испуга захватчики принялись окапываться.

Из-за страха прихода ВСУ оккупанты начали рыть траншеи на пляже поселка Черноморское. У окопов дежурят правоохранители.

Напомним, что в оккупированном Крыму партизаны подпольного движения "АТЕШ" подожгли казармы с российскими военными в поселке Советское.

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