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Российские оккупанты в Крыму роют на пляжах окопы

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2027
Время на прочтение
1 мин
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Российские оккупанты в Крыму роют на пляжах окопы

В оккупированном Крыму готовятся к встрече ВСУ.

Во временно оккупированном Крыму напряжена обстановка. Российские захватчики готовятся к приходу ВСУ и даже принялись окапываться на пляжах.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В Крыму готовятся "встречать" ВСУ. С испуга захватчики принялись окапываться.

Из-за страха прихода ВСУ оккупанты начали рыть траншеи на пляже поселка Черноморское. У окопов дежурят правоохранители.

Напомним, что в оккупированном Крыму партизаны подпольного движения "АТЕШ" подожгли казармы с российскими военными в поселке Советское.

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Дата публикации
Просмотры
2027
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