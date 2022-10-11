Российские оккупанты в Луганской области ищут украинских патриотов и своих дезертиров — Генштаб

В Луганской области российские захватчики ужесточили меры по выявлению среди местного населения патриотов Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят поиски украинских патриотов, задержания членов семей и друзей военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по имеющейся информации, в Луганской области, под видом поиска украинских диверсантов, захватчики разыскивают своих дезертиров", — говорится. в сообщении.

Напомним, что украинские защитники вплотную приблизились к городу Сватово Луганской области. Его освобождение позволит в будущем освободить Северодонецк и Лисичанск.

Военный обозреватель Денис Попович уверен, что ВСУ накопили достаточно сил для наступления в Луганской области, в частности, для освобождения Сватового и Кременной.

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