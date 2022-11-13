Российские оккупанты в Луганской области толпой изнасиловали 12-летнюю девочку

Российские оккупанты на оккупированной территории Луганщины вдесятером изнасиловали 12-летнюю девочку.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупантов, который обнародовала СБУ.

Так, на записи оккупанты рассказывают, что их командование с позиций не выпускает в город из-за того, что они занимаются изнасилованиями.

"Вдесятером изнасиловали 12-летнюю девочку. Их найти не могут, из-за чего других не выпускают в город", — рассказывает жене оккупант, подразделение которого дислоцируется в Кременной.

Другой захватчик о подобном случае рассказывает в Донецкой области. Здесь оккупанты изнасиловали женщину.

"Ну короче, теперь ни в город, никуда не уедем… там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Или, говорят, дезертиры мобилизованные, или добровольцы", – рассказывает он.

Следует отметить, что СБУ уже открыла почти 16 тыс. уголовных производств по 438 статье Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что в Днепре ранее судимый мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Он заманил девочку в свой дом, предложив показать котенка. Там, угрожая ножом, мужчина связал ребенку руки, заклеил рот и изнасиловал.

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