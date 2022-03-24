Российские оккупанты в Мариуполе дезинформируют жителей об эвакуации

Боевики распространяют фейки из громкоговорителя.

В Мариуполе ездит машина российских оккупантов с громкоговорителем и объявляет, что Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли. Городской совет отмечает, что это фейк

Кроме того, россияне в селе Никольске говорят, что единственная возможность эвакуации — автобусами в Ростов и Украина их бросила на произвол.

Все это сознательная дезинформация боевиков, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против своей страны. Сейчас идет эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того, эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно она не продвигалась.

"Украина своих не бросает. Просьба ко всем – распространяйте правду. Пишите. Звоните своим близким. Мы будем делать все, чтобы ни один мариупольец не остался заложником в лапах оккупанта", – добавляет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты принялись насильно вывозить на территорию РФ жителей города. Под незаконную депортацию попали 15 тысяч человек.