Российские оккупанты в Одессе попали в дом рядом с жильем Екатерины Тышкевич: фото

Актриса также рассказала, что в результате обстрела ее знакомая осталась без квартиры.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич отреагировала на ночные обстрелы Одессы 2 марта российскими оккупантами, откуда артистка родом.

В стороис своей страницы в Instagram артистка разместила кадры разрушенной 9-этажки. Тышкевич сообщила, что беспилотный летательный аппарат "Шахед" попал в дом, расположенный в 400 метрах от школы, где она училась.

"Это дом в 400 метрах от моей школы. И в 300 метрах от дома моих родителей. Мама сказала, что утром покупала хлеб в киоске, а попала как раз в дом этой продавщицы. Женщину трясло, погибшие ее соседи", — рассказала Тышкевич.

Екатерина Тышкевич об обстреле Одессы / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич об обстреле Одессы / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также актриса поделилась, что в результате ночных обстрелов по Одессе без квартиры осталась ее знакомая. Тышкевич рассказала, что ее знакомые впервые с начала войны все же решили спуститься в укрытие и это спасло их жизнь:

"Квартиры Ирины больше нет. Моя знакомая, девочка из параллели. Дома были мама и брат, впервые за войну решившие спуститься вниз. Это спасло им жизнь", — поделилась Екатерина.

Екатерина Тышкевич об обстреле Одессы / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, что 2 марта ночью российские войска ударили по территории Украины беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Под ударом оказалась Одесса. Беспилотнык попал в 9-этажное здание. В результате обстрела известно о 4 погибших, из них 1 ребенок, пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек. Поисковые работы продолжаются.

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