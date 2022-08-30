Российские оккупанты вели наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки

ВСУ сдержали вражеский штурм.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое.

"Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опросного", — отметили в Генштабе.

На Новопавловском направлении вражеского огневого воздействия подверглись территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.

Напомним, что оккупанты пытались прорваться на Харьковщину и, ВСУ "отогнали" их прицельным огнем.

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