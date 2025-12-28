ТСН в социальных сетях

Украина
158
1 мин

Российские оккупанты вошли в село на Сумщине, продавив оборону

В прорыве границы было задействовано около 100 российских военных.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Наступление россиян в Сумской области

Наступление россиян в Сумской области / © ТСН.ua

Российские оккупанты, которые прорвались к селу Грабовское Сумской области, продавили украинскую линию обороны в одной точке.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала «Мы — Украина».

По его словам, в прорыве границы было задействовано около 100 российских военных.

Трегубов отметил, что расстояние от украинского села до российской границы составляет примерно километр. Такая пешая дистанция позволяет оккупантам иметь налаженную логистику с территорией РФ.

Он также отметил, что оккупанты не пытаются обрезать логистику украинских военных.

«Это продавливание в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь не надо обрезать нашу логистику, потому что они не пытаются делать движений по охвату, они просто продавливают», — пояснил Трегубов.

Напомним, российские войска во время внезапного штурма пограничного села Грабовское Сумской области захватили в плен и депортировали в Россию около 50 местных жителей. Большинство из них — пожилые люди, которые ранее отказались от эвакуации.

