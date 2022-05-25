Российские оккупанты выдают за украинских военнопленных крестьян из Харьковщины

Российские оккупанты выдают за пленных украинских военных жителей Харьковской области, которые не служат в ВСУ.

Так, на одном из сепаратистских телеграмм-каналов оккупанты выложили документы, которые якобы принадлежат украинским военнопленным. Местные жители среди них узнали мужчину, который сейчас находится дома.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Боровского поселкового совета.

"На фото в этой публикации боровчане увидели документы одного из жителей нашей громады Максима Р*. Но дело в том, что Максим не находится на военной службе в ВСУ и на момент оккупации находился в родном селе и работал на одном из местных сельхозпредприятий. Известно, что оккупанты приходили к нему и куда-то вывозили, но через три дня после этого парень вернулся домой", — говорится в сообщении.

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В поссовете предположили, что и другие фото документов из этого сообщения получены подобным образом и не имеют никакого отношения к реальности.

"Россиянам приходится придумывать мнимых украинских военных, которые вроде бы сдаются в плен, для усиления своего нарратива о мысленном превосходстве российских оккупационных сил над ВСУ. В тексте, сопровождающем фото, читателей пытаются убедить, что украинская армия воюет за "личные амбиции президента Зеленского". Здесь пропагандисты перепутали все. Ведь не Зеленский, а пути напал на другую страну, чтобы забрать ее территории. Поэтому именно российские военные гибнут за личные амбиции своего президента, а наши воины защищают от агрессора свое и успешно утилизируют оккупантов", — резюмируют в Боровском поселковом совете.

Напомним, что российские оккупанты в форме бойцов ВСУ пытались захватить наблюдательный пункт.

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