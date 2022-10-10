Российские оккупанты выпустили ракеты по Хмельницкой области

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты ракетами обстреляли несколько крупных городов Украины. В частности, Киев, Днепр и Хмельницкий. В последнем – сработала система ПВО.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

"Прошу всех сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. Силы ПВО – держим строй", – написал Гамалий.

С 8 часов утра сегодня, 10 октября, были слышны взрывы в Днепре. Густой дым поднялся над местом "прилета". Также взрывы слышали жители Киева. В Сетях сообщают о попадании в центре города.

Также сегодня, 10 октября, около 1 часов ночи российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Николаев. По городу было выпущено 10 ракет С300.

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