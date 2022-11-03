Российские оккупанты вывозят медицинское оборудование из больниц в Голой Пристани

В Голой Пристани оккупанты "освобождают" больницы от имущества.

В Херсонской области оккупанты продолжают принудительную эвакуацию и "под шумок" вывозят стоимостное имущество общин.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в город Скадовск", — говорится в сообщении.

Также российские захватчики продолжают принудительную эвакуацию на территории Запорожья и Херсонщины жителей, живущих вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки на Херсонщине.

Напомним, что российские оккупанты, готовясь к наступлению ВСУ, решили очистить Херсон от служебного и гражданского транспорта. Из города вывозят пожарные автомобили и легковой транспорт.

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