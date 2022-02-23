Российские оккупанты заблокировали въезд и выезд в Крыму и не пропускают украинцев

Российские оккупанты заблокировали въезд и выезд в Крыму и не пропускают украинцев

Из-за действий оккупантов в Крым украинцам сейчас нельзя заехать и выехать.

В Крыму, который РФ незаконно аннексировала в 2014 году, оккупанты прекратили работу КПВВ для въезда/выезда граждан с украинского полуострова на подконтрольную нашему государству территорию. Беспрепятственно попасть в Крым могут только жители оккупированного полуострова, которым Россия выдала свои паспорта.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"Оккупационные власти на территории временно оккупированного Крыма прекратили выезд граждан с полуострова на подконтрольную правительству Украины территорию напротив КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", — заявила Денисова.

По ее данным, в течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили во временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами.

"Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", — написала омбудсмен.

Денисова отметила, что своими действиями страна-оккупант нарушает права людей на свободное передвижение и лишает граждан Украины на въезд на территорию собственного государства.

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"Призываю международное сообщество отреагировать на факт нарушения оккупационной администрацией права граждан Украины на свободу передвижения и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами", — заявила она.

Напомним, из-за регулярного обстрела боевиками на Донбассе пункта пропуска "Счастье", функционирование КПВВ приостановили.

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