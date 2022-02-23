Российские оккупанты заблокировали въезд и выезд в Крыму и не пропускают украинцев

Из-за действий оккупантов в Крым украинцам сейчас нельзя заехать и выехать.
В Крыму, который РФ незаконно аннексировала в 2014 году, оккупанты прекратили работу КПВВ для въезда/выезда граждан с украинского полуострова на подконтрольную нашему государству территорию. Беспрепятственно попасть в Крым могут только жители оккупированного полуострова, которым Россия выдала свои паспорта.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Оккупационные власти на территории временно оккупированного Крыма прекратили выезд граждан с полуострова на подконтрольную правительству Украины территорию напротив КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", — заявила Денисова.
По ее данным, в течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили во временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами.
"Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", — написала омбудсмен.
Денисова отметила, что своими действиями страна-оккупант нарушает права людей на свободное передвижение и лишает граждан Украины на въезд на территорию собственного государства.
"Призываю международное сообщество отреагировать на факт нарушения оккупационной администрацией права граждан Украины на свободу передвижения и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами", — заявила она.
Напомним, из-за регулярного обстрела боевиками на Донбассе пункта пропуска "Счастье", функционирование КПВВ приостановили.
Читайте также:
- На админгранице с аннексированным РФ Крымом свое функционирование прекращает КПВВ "Чаплинка"
- В Херсонской области из оккупированного Крыма слышна артиллерия
- Российские оккупанты в аннексированном Крыму уничтожают достопримечательность: Денисова сделала заявление (фото)
- Снесем орду: главнокомандующий ВСУ рассказал о длиннющих очередях резервистов к военкоматам
- Оккупанты снова обстреляли детсад в Донецкой области: дети прятались в подвале (фото)