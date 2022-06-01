Российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка и при поддержке вертолетов наступают в районе Лимана — Генштаб.

Российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка и при поддержке вертолетов наступают в районе Лимана — Генштаб.

В Луганской области продолжаются ожесточенные бои.

Российские оккупанты захватили пол города Северодонецк и проводят наступательные действия в районе Лимана.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52, ведет наступление в направлении Лиман — Старый Караван, боевые действия продолжаются. На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города", — говорится в сообщении Генштаба.

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.

Оккупанты применяют штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Почечное.

Напомним, что из-за потерь российские кафиры отвели отдельные подразделения на восстановление в город Изюм.

Читайте также: